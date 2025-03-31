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Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan ve hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda "Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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