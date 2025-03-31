Arthur Hayes'ten yeni tahmin: Yıl sonunda Bitcoin bu rakamı görecek

Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesinden 70 bin dolara düşeceğini doğru tahmin eden BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, ABD’nin gümrük vergisi politikalarının piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını öne sürdü.

Katıldığı bir podcast yayınında değerlendirmelerde bulunan Hayes, “Gümrük vergilerinin enflasyonist etkileri geçici olacak. Fed Başkanı Jerome Powell için artık bunlar bir faktör değil, kripto yatırımcıları için de olmamalı. Trump ister yüzde 50 ister yüzde 2 vergi koysun, fark etmez. Powell, piyasaların dolar bazında değer kazanması için gevşek para politikasına devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Powell, sıkı para politikasına karşı direnebilir

Hayes, Trump’ın gümrük vergilerini yüzde 50’ye kadar yükseltmesi halinde dahi Powell’ın bunu gerçek bir enflasyon artışı olarak görmeyeceğini ve parasal genişlemeyi sürdüreceğini savundu.

Bitcoin’de yıl sonu tahmini 250 bin dolar

Öte yandan kripto milyarderi, Bitcoin’in önce 110 bin doları göreceğini, ardından 76 bin 500 dolara gerileyerek yeniden bir test sürecine gireceğini belirtti. Hayes, yıl sonu için ise 250 bin dolarlık bir fiyat hedefi öngördüğünü dile getirdi.

Bitcoin, 2018’den bu yana en kötü ilk çeyrek performansını sergilemeye hazırlanıyor. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 12’ye yakın değer kaybeden lider kripto para, dalgalı seyrini sürdürüyor.