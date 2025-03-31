Elon Musk'tan seçmenlere 1 milyon dolarlık çek

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Wisconsin'de yapılacak olan kritik Yüksek Mahkeme seçimleri öncesinde iki seçmene 1 milyon dolarlık (38 milyon Türk Lirası) çek verdi.

Salı günü yapılacak oylama, mevcut yedi yargıcından dördü liberal olan eyaletin en üst mahkemesinin ideolojik yapısını belirleyecek.

Euronews'in haberine göre Demokrat Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, eyalet yasalarının "oy kullanması için değerli herhangi bir şey teklif etmeyi" yasakladığını savunarak Musk'ın ödemelerini son anda engellemeye çalışmıştı.

Ancak eyaletin yüksek mahkemesinin oy birliğiyle davayı görmeyi reddetmesinin ardından yasal mücadelesi başarısız oldu.

Karar, pazar günü Musk'ın "aktivist yargıçlara" karşı bir dilekçeyi imzalayan kişilere iki büyük çek dağıttığı siyasi mitingden kısa bir süre önce alındı.

Bağışlar yasa dışı değil

Dünyanın en zengin insanı Musk, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, bağışların yasa dışı olmadığını söyledi.

Elon Musk'ın avukatları, teknoloji milyarderinin sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandığını belirtti ve bu çeklerin "aktivist yargıçlara karşı bir taban hareketi oluşturmayı amaçladığını, herhangi bir adayı açıkça savunmayı ya da ona karşı çıkmayı amaçlamadığını" da sözlerine ekledi.

Hükümet Verimliliği Departmanını (DOGE) yöneten Musk, dikkatini Wisconsin'deki yargı seçimlerine odakladı ve bunun "medeniyetin geleceği için önemli" olacağını iddia etti.

Trump'ın yakın müttefiki Musk, Kongre'nin yeniden bölgelendirilmesi konusunda karar vermesi beklenen mahkemenin gelecekteki federal seçimlerde hayati bir rol oynayabileceğini belirtti ve liberal eğilimli bir yargı sistemi altında bu sürecin Cumhuriyetçilerin çıkarlarına zarar vereceğini iddia etti.

Girişimci ve onunla bağlantılı gruplar, tercih ettikleri aday olan muhafazakâr yargıç Brad Schimel'in yarışı kazanmasına yardımcı olmak için 20 milyon dolar (760 milyon TL) bağışta bulunurken, liberal aday Susan Crawford ve müttefiklerinin Musk'ın seçim üzerindeki etkisi konusunda eleştirilerine neden oldu.

Pazar günü seçim kampanyası sırasında "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Make America Great Again)" şapkası takan Schimel, ABD başkanının gündemine uygun olarak "aktivist yargıçları reddetme" sözü verdi.

Seçim, toplamda 81 milyon dolardan (3 milyar TL) fazla harcama ile kayıtlara geçen en pahalı adli yarışma haline geldi.

Musk'ın mali bağışları yeni değil.

Geçen yılki ABD başkanlık seçim kampanyası sırasında, siyasi eylem komitesi Wisconsin gibi kararsız eyaletlerde birinci ve ikinci değişiklikleri destekleyen bir dilekçeyi imzalayan seçmenlere günde 1 milyon dolar (38 milyon TL) ödemişti.