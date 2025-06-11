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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin, 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Can ve mal kaybına dair bilgi verilmedi

6,4 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde hissedildi. Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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