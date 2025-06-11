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DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz, en kısa sürede gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
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DEM Parti heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz, en kısa sürede gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresi sonrasında fesih ve silah bırakma kararı alındığını duyurmuştu.

Süreç Bahçeli'nin çağrısıyla başladı

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

 

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