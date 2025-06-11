Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! Bir ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bildirimi doğrultusunda, iki adet iş güvenliği ayakkabısının kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

Bir ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.