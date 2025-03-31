Tesla boykotu büyüyor: Protestocular Musk ve Trump’a karşı sokakta!

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD hükümet organlarını tasfiye etmesini protesto eden kalabalık grup, dünyanın en zengin adamının servetine darbe vurmak amacıyla Tesla Takedown (Tesla boykot hareketi) kapsamında ülke genelindeki Tesla bayilerinin önünde toplandı.

Protestocular, Musk'ın yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başkanı olarak hassas verilere erişim sağladığı ve hükümet harcamalarını azaltmaya çalışırken tüm kurumları kapattığı aksiyonlara karşı Tesla bayilerini ve araçlarını hedef alan bir boykot hareketi tırmandırmaya çalışıyor.

Musk'ın 340 milyar dolar (12,9 trilyon TL) olarak tahmin edilen servetinin büyük bir kısmı, Trump ile birlikte çalışırken yönetmeye devam ettiği elektrikli araç şirketinde sahip olduğu hisselerden oluşuyor.

Tesla Takedown: ABD’de boykot dalgası

Musk ve DOGE'ye karşı daha önceki protestolar nispeten seyrekti ancak cumartesi günkü eylem, şirketin satışlarında son dönemde yaşanan düşüşü derinleştirmek umuduyla ABD'deki 277 Tesla showroom ve servis merkezinin tamamını kuşatmaya yönelik ilk girişim oldu.

Öğleden sonra erken saatlerde, birkaç düzineden yüzlerce protestocuya kadar değişen kalabalıklar New Jersey, Massachusetts, Connecticut, New York, Maryland, Minnesota ve otomobil üreticisinin ana eyaleti Teksas'taki Tesla noktalarına akın etti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda protestocuların "Elon'dan nefret ediyorsan korna çal" ve "Milyarder oligarşi kardeşliğiyle savaş" gibi pankartlar açtıkları görüldü.

Tesla Takedown hareketi aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki 230'dan fazla Tesla noktasında da protestocuları bir araya getirmeyi umuyor.

Avrupa'daki lokasyonlarda katılım ABD'deki kalabalıklar kadar büyük olmasa da, Musk karşıtı duygu benzerdi.

Avrupa’da da tepkiler artıyor

Yaklaşık iki düzine protestocu Londra'daki bir Tesla bayisinin önünde Musk'ı eleştiren pankartlar taşırken, yoldan geçen araba ve kamyonlar destek için korna çaldı.

Londra'daki protestoda açılan pankartlardan birinde Musk'ın fotoğrafının yanında Adolf Hitler'in Nazi selamı verirken çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyordu ki Musk, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından kısa bir süre sonra buna benzer bir hareketi yapmakla suçlanmıştı.

'Dinazor Rex' kostümü giymiş bir kişi, Musk'ın düz kol hareketinin resmini taşıyan ve üzerinde "Nazilerin neslinin tükendiğini sanıyordunuz. Swasticar [Nazi logosu olan gamalı haç] almayın" yazan bir pankart açtı.

Londra'daki protestoya katılan Amerikalı Cam Whitten, "Sadece sesimizi yükseltmek, gürültü yapmak ve insanları karşı karşıya olduğumuz sorunların farkına vardırmak istiyoruz," dedi.

Musk göstericilere “vandal” dedi

Tesla Takedown, otomobil üreticisinin araçlarının hayal kırıklığına uğramış sahipleri, aktör John Cusack gibi ünlüler ve en az bir Dallas'tan Demokrat Parti milletvekili Jasmine Crockett'in de aralarında bulunduğu bir grup destekçi tarafından organize edildi.

Demokrat Parti milletvekili Jasmine Crockett bu ayın başlarında düzenlenen bir Tesla Takedown eyleminde, "Kongre koridorlarında bağırmaya devam edeceğim. Sizlerin de sokaklarda çığlık atmaya devam etmenizi istiyorum," dedi.

Musk'a karşı çıkan bazı kişiler protestoların ötesine geçerek otomobil üreticisinin araçlarını ateşe verdi ve ABD Başsavcısı Pam Bondi'nin yerel terörizm olarak nitelendirdiği başka vandalizm eylemlerinde bulundu.

Musk, mart ayının başlarında bir şirket toplantısında saldırılar karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, vandalların "psikopatça davranmayı bırakmaları" gerektiğini söyledi.

7 Tesla aracı tahrip oldu

Crockett ve diğer Tesla Takedown destekçileri cumartesi günkü protestoların barışçıl kalmasının önemini vurguluyorlardı.

Ancak polis, cumartesi sabahı erken saatlerde kuzeybatı Almanya'da yedi Tesla aracını tahrip eden bir yangını araştırıyordu.

İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangının Tesla Takedown protestolarıyla ilgili olup olmadığı ise hemen anlaşılamadı.

Musk'ın DOGE'nin başına getirilmesinden önce Tesla araç satın alan ve sayıları giderek artan tüketiciler araçlarını satmak ya da takas etmek isterken, bazıları da milyarderin devlet kurumlarını tasfiye etme ya da kapatma çabalarıyla aralarına bir mesafe koyabilmek için tamponlarına çıkartmalar yapıştırdı.

Ancak Musk, 20 Mart'ta çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada yeni Tesla otomobillerinin satışlarında uzun süreli bir düşüş yaşanmasından endişe duyuyor gibi görünmüyordu.

Şirketin yenilenmekte olan Model Y'sinin "bu yıl da dünyanın en çok satan otomobili" olmaya devam edeceği konusunda çalışanlara güvence verdi.

Hisseler çakıldı

Tesla'nın şu anda yaklaşık yedi milyon otomobilden gelecek yıl dünya çapında 10 milyondan fazla otomobil satacağını öngören Musk, "Fırtınalı havaların yaşandığı, sarsıntılı anların olduğu zamanlar olabilir, ancak size söylemek için burada olduğum şey, geleceğin inanılmaz derecede parlak ve heyecan verici olduğudur" dedi.

Trump'ın geçtiğimiz kasım ayında seçilmesinin ardından yatırımcılar, Musk'ın başkan ile kurduğu ittifakı Tesla ve uzun süredir devam eden sürücüsüz otomobil ağı kurma çabaları için olumlu bir gelişme olarak gördüler.

Bu iyimserlik, Trump'ın 5 Kasım'da seçilmesi ile 20 Ocak'ta göreve başlaması arasındaki dönemde Tesla'nın hisselerinin yüzde 70 oranında yükselmesine yardımcı oldu ve hissedarlara 560 milyar dolar (21,2 trilyon TL) ek servet yarattı.

Ancak yatırımcıların Tesla tepkisi, ABD, Avrupa ve Çin'de satışların düşmesi ve Musk'ın DOGE'yi denetlemek için zaman harcamasıyla ilgili endişeleri nedeniyle bu kazançların neredeyse tamamı buharlaştı.