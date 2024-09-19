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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: İnanılır gibi değil

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yaptığı protokol hakkındaki "Protokol altılı masa kabul etseydi geçerli olacaktı" sözlerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından protokolü paylaşarak tepki gösterdi. Özdağ "İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: İnanılır gibi değil
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tv100 yayınında yaptığı açıklamalarıyla gündeme oturdu. Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokol konusunda açıklamalar yapınca Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Protokol altılı masa kabul etseydi geçerli olacaktı"

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol hakkında "Altılı masada kabul görseydi geçerli olacaktı" dedi.

Özdağ protokolü paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X üzerinden Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan protokolü yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nu yalanladı ve "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." dedi.

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