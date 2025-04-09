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Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan "cumhurbaşkanına hakaret" davasında 29 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dosya İstanbul'da kaldı

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karar itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti.

Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

77 gün sonra iddiname tamamlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aşlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alınıktan sonra tutuklandı.

Özdağ hakkında basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle 77 gün sonra iddianame hazırlandı.

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