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Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada mahkeme, tahliye talebini reddetti.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Antalya’daki bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında tutukluluğunun devamına karar verildi.

1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz daha önce reddedilmişti.

Mahkeme, CMK gereğince yapılan rutin inceleme sonucunda tahliye talebini reddederek tutukluluk sürecinin devam etmesine hükmetti.

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