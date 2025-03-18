Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada mahkeme, tahliye talebini reddetti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Antalya’daki bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında tutukluluğunun devamına karar verildi.
1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz daha önce reddedilmişti.
Mahkeme, CMK gereğince yapılan rutin inceleme sonucunda tahliye talebini reddederek tutukluluk sürecinin devam etmesine hükmetti.