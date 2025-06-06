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Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu!

Kurban Bayramı öncesi yapılan tüm uyarılara rağmen, acemi kasaplar bu yıl da kendilerini yaralamaktan kurtulamadı. Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan birçok kişi hastanelere başvurdu.

Haber Merkezi
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu!
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Kurban Bayramı namazının ardından kurban kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarını doldurdu. Ancak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar yaşandı. Kesim işlemi sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle birçok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bazı insanlar el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı. Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

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