Siyasilerden bayram mesajları: 'Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere, bütün vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trafik kuralları yaşatır"

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz."

"Kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum"

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar."

"Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı

Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar."

"İhtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır"

MİT Başkanı Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

"Zulüm altındaki Müslümanlara huzur, esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, Türk İslam aleminin ve insanlığın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Herkese bayram tadında nice bayramlar dileyen Dervişoğlu, "Ama biliyorum ki ülkemizde de dünyada da önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiği, okula aç gittiği, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığı, hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını da biliyoruz. Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara Cenabıallah'tan huzur ve refah temenni ediyorum, esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, herkese öncelikle huzur, güven ve mutluluğun yanında hürriyet temenni ederek, "Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolize olduğu günlerdir bayramlarımız. İçeride de gördük. Birbirimizle kucaklaşırız. Küslüklerimiz varsa barıştığımız, uzak kaldıklarımız varsa kucaklaştığımız günlerdir." ifadelerini kullandı.

"Birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var"

Yaşadıkları birtakım hadiselerin bayramı bayram gibi idrak etmelerine engel olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dedelerin torunlarına, babaların ailelerine, annelerin, anneannelerin, babaannelerin yine aile fertlerine mahcup olduğu, ekonomik sıkıntılar yüzünden de kendi görevlerini yapamadığı hissiyatı yaratan dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların aşılması için birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Milletimizin birliği, dirliği hususunda da Cenabıallah'a yalvarıp yakarıyorum. Bu olumsuz süreçlerden hem milletimizi hem bölge coğrafyasında yaşayan dindaşlarımızı koruyup muhafaza eylesin. Doğu Türkistan başta olmak üzere Türk soydaşlarımıza, Gazze başta olmak üzere Müslüman kardeşlerimize de bu bayramın yüzü suyu hürmetine Cenabıhak'tan huzur niyaz ediyorum."

Dervişoğlu, bugün siyaset konuşmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün memleketimdeyim. 48 sene önce rahmetli babamla bir Ramazan Bayramı için buradaydım, 1977 senesinde. Bugün aradan tam 48 yıl geçmiş, 2025 yılındayız. Rahmetli babam, Ramazan Bayramı'nda buraya gelince, 'Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere.' demişti ama ömrü vefa etmedi. Bugün bu Kurban Bayramı'nda o vazifeyi deruhte ediyorum. Fatsa'nın Kabakdağı köyü burası. Benim kendi köyüm değil ama kendimi bu köylü addettiğim için burada olduğumu bilmenizi isterim. Buranın hayatımda önemli yeri ve izleri var."

"İnşallah bugünleri de hep birlikte aşacağız"

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, avluda köy sakinleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, Türk milletine ve Müslüman alemine ağız tadında bir bayram dileyerek, "İnşallah bugünleri de hep birlikte aşacağız. Böyle bir günde cami çıkışında siyaset yapmak istemem. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Daha sonra beraberindekilerle köy mezarlığına yürüyen İnce, yolda karşılaştığı vatandaşların da bayramını kutladı.

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarına ziyarete bulunan İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine geçti.

"Yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'Amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.

Bayram sevincimize Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur, özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."