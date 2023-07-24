Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleştirmelerden sonra kayıt yaptıracak öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de üniversitelerin ne zaman açılacağı oldu.

2023-2024 döneminde üniversitelerde güz dönemi takvimi merak ediliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz kesinleşmedi. Üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösteriyor.

Üniversitelerde genel olarak yeni dönem, Eylül ayının son haftalarına doğru başlıyor.