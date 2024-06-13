Ünlü dizi oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Ünlü oyuncu Yusuf Atala da gözaltına alındı

Şüpheliler arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakterine hayat veren Yusuf Atala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan “Ücretsiz tatil kazandınız.” vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlıların, ücretsiz tatil vaadiyle otele gelenleri zorunlu olduklarını söyleyip toplantıya katılımlarını sağladıkları, misafirlerin giyim tarzlarına uygun kıyafetler giymiş personelle görüştürerek devre mülk satın almaya ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam etmişler

Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek kırmızı dönem satışı olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edilmişti.

Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı. Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından yüksek karla satış yapma vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Yabancı yatırımcılara yüksek karla satış vaadi

Mağdurları arayarak yabancı yatırımcılara yüksek karla satış vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunulmuştu.

Nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 29 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yusuf Atala kimdir?

4 Ekim 1957 senesinde İstanbul'da doğan isim çeşitli tiyatro ve sinema filmlerinde rol aldı. 1981 senesinde Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun oldu. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu eğitmeni olarak çalışan isim Bükre Atala'nın babasıdır.

Yer aldığı dizi ve filmler arasında Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü yer aldı.