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Ünlü şampuan markasında bakteri tespit edildi! 1 milyon ürün geri çağrılıyor

Popüler şampuan markası Amika’nın Mirrorball High Shine serisinde, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve hassas cilde sahip kişiler için ciddi sağlık tehlikesi oluşturabilecek bir bakteri tespit edildi. Bu durum üzerine, 1 milyon ürünün toplatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Ünlü şampuan markasında bakteri tespit edildi! 1 milyon ürün geri çağrılıyor
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Mirrorball High Shine şampuanında, Pluralibacter gergoviae adlı bir bakteri tespit edildi. Bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon riski oluşturabiliyor. ABD'deki Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakendecilerde satılan ürünler, bu sağlık tehdidi nedeniyle geri çağrıldı.

Türkiye’de de satılan ürünler geri toplanacak

Excelsior ve AFT kaynaklarının aktardığına göre, Türkiye'de de satışı bulunan Amika markasının şampuanları, 980 bin adetlik bir geri çağırma sürecine tabi tutulacak. Yetkililer, bağışıklık sistemi zayıf veya cilt hassasiyeti bulunan kişilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiğini belirterek, iade sürecine ilişkin uyarılar yaptı.

"Kirlenme farklı bir tesisten kaynaklanıyor"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD'nin 31 eyaletinde satılan Mirrorball High Shine ürünlerinin geri çağrılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı ve aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin etkilenmediği vurgulandı.

Cilt hastalığı bulunan kişilerde enfeksiyon riski 

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişeler ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı belirtildi. Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirmeye göre, sağlıklı bireyler için doğrudan bir tehlike bulunmasa da, bağışıklık sistemi zayıf olan ya da cilt hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı ifade edildi. Şirket, kokudaki değişiklikler veya geçici tahriş gibi şikayetlere yönelik incelemelerini sürdürüyor.

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