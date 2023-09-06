Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede hayatını kaybetti

Sakarya'da kayıkla açıldığı Sapanca Gölü’nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, hayatını kaybetti. Geriye Ede'ye ambulans içerisinde yapılan müdahalenin görüntüleri kaldı.

Olay, 4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Kırkpınar Mahallesi mevkiinden arkadaşları ile birlikte kayıkla göle açılarak suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Ede’yi arkadaşları sudan çıkararak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans içerisinde Ede’ye kalp masajı yapıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulkadir Ceylan Ede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı

Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisine yönetmenlik yapan Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.