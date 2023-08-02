Uşak’ta toplu ulaşıma zam
Uşak'ta toplu ulaşıma zam yapıldı. Kentte öğrenci taşıma ücreti 9 lira, sivil taşıma üreti 12 lira olarak arttırıldı.
Uşak Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çakın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını şehir içerisinde toplu taşıma yapan halk otobüsleri için talep ettiği; Öğrenci: 10 lira, sivil: 12,5 lira zam talebi görüşüldü.
Uzun tartışmalardan sonra Öğrenci: 9 lira, sivil 12 lira olarak kabul edildi. Uşak’ta toplu taşıma araçları 197 otobüsle sadece özel sektör tarafından yapılıyor. Şu andaki fiyatlar öğrenci 5 lira, sivil 7,5 lira olarak uygulanıyordu.
Yeni fiyat tarifesinin Belediye Meclisi kararından sonra Uşak valiliği tarafından onaylanmasıyla uygulanacağı öğrenildi.
Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Haziran ayında öğrenci 5 lira, sivil 7,5 lira toplu taşıma fiyatlarının öğrenci 7,5 lira, sivil 10 lira olması için başvurmuş, akaryakıta gelen zamlar yüzenden bu talebini öğrenci 10, sivil 12,5 lira olarak güncellemişti.