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Usta yazar Füruzan yaşamını yitirdi

Türkçe edebiyatın en önemli isimlerinden Füruzan, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Usta yazar Füruzan yaşamını yitirdi
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Şair Elif Sofya, Türkçe edebiyatın en önemli isimlerinden Füruzan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eserleri birçok dile çevrilmişti

29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğan Füruzan, ilk kitabı Parasız Yatılı’yla 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştı.

Fürüzan'ın öyküleri Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi.

Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandığı Parasız Yatılı Elif Deniz- Pierre Vincent çevirisiyle (Pensionnaire d’état, Bleu autour yayınevi) 2010’da Fransa’da yayımlandı.

Şair Elif Sofya, Füruzan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından "Füruzan sonsuzluğa gitti" ifadesi ile duyurdu.

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