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Uyuşturucuyu internetten satıp ücretini kripto para ile almışlar: 103 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı Eskişehir merkezli olmak üzere 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-34” operasyonlarında internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 ’ü tutuklandı.

Haber Merkezi
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Uyuşturucuyu internetten satıp ücretini kripto para ile almışlar: 103 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satışına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenledi.

Düzenlenen operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı ve 74 farklı adrese çalışma yapıldı.

Kripto para ile ödeme almışlar

Operasyonlar sonucu internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 ’ü tutuklandı. Ayrıca "Narkoçelik-34" operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile yüzde 97 oranında başarıya ulaşıldı.

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