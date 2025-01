Uzmanı uyardı: Kalınacak otelin konforuna değil güvenirliliğine bakın

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, Bolu’da yaşanan yangın faciasının ardından yaptığı değerlendirmede özellikle otellerde alınması gereken yangın tedbirlerine değindi. Alaçam, otellerde insan yoğunluğunun ikametlere kıyasla daha fazla olduğunu hatırlatıp bu nedenle otellerde alınması gereken tedbirlerin daha fazla önem arz ettiğine değinerek, “Öncelikle çıkan yangından dolayı milletimizin başı sağ olsun. Ortada büyük bir can kaybı söz konusu. Mevcut otelin yangın merdivenlerinin, sprink (yangın söndürme) sistemlerinin ve duman algılama sistemlerinin bulunması gerekiyor. Yangın dolaplarının her otelde bulunması lazım. Yangına dayanıklı malzemeden yalıtım işleminin yapılması şarttır. Bu önlemler alınmadığı takdirde başımıza bu tür olaylar gelmekte ve bu durum can kaybına sebep olabilmektedir. Yangın tüplerinin kullanım süresi 2 yıldır ve süresi dolduktan sonra değiştirilmesi uygun görülmektedir. Ama bu iki yıl içerisinde de periyodik olarak bakımlarının yapılması lazımdır. En az altı ayda bir yangın tüpünün göstergesinin kontrol edilmesi, nemli ortamda bulundurulmaması ve mümkünse bir duvara asılı bir şekilde bekletilmesi gerekmektedir. Bu önlemler alındığı takdirde yangın tüpüyle söndürmede sıkıntı yaşamazlar. Her otelde duman algılama sistemi ve yangın söndürme sistemleri olması gerekmektedir. Bu sistemlerin çalışabilmesi için ayrıca büyük çaplı depolara ihtiyaç vardır. Ek olarak yangın söndürme dolaplarının ve hortumlarının, binanın her alanına ulaşılabilir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 15 metre kaçış mesafesi olarak kullanıp çıkabilecekleri bir yangın merdiveninin olması lazım. Bu tür güvenlik önlemlerinin alınması vatandaşlarımız için çok önemlidir” dedi.

“Konfora değil güvenirliliğe bakın”

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam konaklanması düşünülen otellerde konfordan çok güvenirliliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Vatandaşlarımızın çok lüks bir otele gitmek, güzel yemekler yemek, lüks yataklarda uyumaktan ziyade kaldıkları otelin güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol etmeleri onlar için daha iyi olacaktır. Bu tür can kayıplarının yaşanmaması için bunlarında vatandaşlarımızın kendileri tasvip etmeleri gerekmektedir. Kaldığınız otel çok lüks olabilir ama aynı zamanda sizin mezarınızda olabilir. Vatandaşlar müşteri olarak gittikleri otelde öncelikle çıkış ve kaçış yollarını takip etmeleri gerekiyor. Yangın gördüklerinde veya yangın anında yüksek sesle ‘Yangın Var’ şeklinde bağırıp herkese bunu duyurması lazım. En kısa yönden yangına müdahale edebiliyorsa etmeli edemiyor ise şayet en kısa sürede olay yerini terk etmesi gerekmektedir. Yangın anında çocuklara ve yaşlılara öncelik tanımaları ve tahliye anında yardımcı olmaları gerekmektedir” diye konuştu.