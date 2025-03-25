Valilik duyurdu: Ankara'da ve İzmir'de gösteri yasağı uzatıldı

Ankara Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00:00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23:59'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması ve pankart asılmasının 1 Nisan Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Valiliğimizce İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilmesine… pic.twitter.com/zmNBZQKodB — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 25, 2025

İzmir'de de yasak uzatıldı

İzmir Valiliği de bu gece bitecek olan eylem yasağını uzatma kararı aldı. Yeni karara göre yasak 29 Mart 2025 gecesi sona erecek.