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Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor | Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasında yeniden başlayacak tren seferleri için biletlerin 25 Şubat'ta satışa çıkacağını belirterek, "İlk sefer Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor | Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
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Pandemide iptal edilen Van-Tahran arasında tren seferleri yeniden başlıyor. Seferin biletleri 25 Şubat'ta satışa sunulacak. Yolculuk 22 saat sürecek.

Seferler haftada iki kez yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferin 9 Mart'ta Tahran'dan, 10 Mart'ta ise Van'dan hareket edeceğini söyledi.

Uraloğlu, treninin pazar ve çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edeceğini belirtti. 

İran demir yolları kurumuyla yaptıkları görüşmeler sonucu seferlerin yeniden başlayacağı bilgisini veren Uraloğlu, iki kent arasında yolcu trenlerinin çalıştığı 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcu taşındığını kaydetti.

Uraloğlu, Covid-19 salgını nedeniyle seferlere ara verildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Seferler kuşetli vagonlarla yapılacak

Açıklamada yer verilen bilgiye göre İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak.

Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.

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