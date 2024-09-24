  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Van’da bazı bölgeler ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi
Takip Et

Van’da bazı bölgeler ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Van’ın Çatak ilçesindeki bazı bölgeler, ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Van’da bazı bölgeler ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi
Takip Et

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Çatak ilçesi Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla, Karataş Çukurları, Köpekçayırı, Ayı Deresi, Belbuka, Deri Tepe, Siyahtaş Tepe, Elma Tepe, Kesilmez Tepe, Tarın Tepe, Musa Dağı, Çelik Tepe, Aşiret Tepe, Kızılkaya Tepe bölgesi koordinatları içerisinde kalan bölgeler Van Valiliğince 24 Eylül 2024 (dahil) - 09 Ekim 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?Gündem

 

Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde azaldıAlmanya iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde azaldıKüresel Ekonomi

 

Gündem
AK Parti’de İl Başkanlığı koltuğunu İlhami Yıldız devraldı
AK Parti’de İl Başkanlığı koltuğunu İlhami Yıldız devraldı
Cevdet Yılmaz: Çeşme projesi İzmir’in turizm potansiyelini daha da öne çıkaracak
Cevdet Yılmaz: Çeşme projesi İzmir’in turizm potansiyelini daha da öne çıkaracak
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon: Sonuna kadar mücadele vereceğim
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon: Sonuna kadar mücadele vereceğim
CHP'de 'İmamoğlu' zirvesi sona erdi! Açıklama geldi
CHP'de 'İmamoğlu' zirvesi sona erdi! Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Polis katili Yunus Emre Geçti hakkında kritik detay! İhlale karşın tutuklanmadı
Polis katili Yunus Emre Geçti hakkında kritik detay! İhlale karşın tutuklanmadı