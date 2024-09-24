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Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde azaldı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Haber Merkezi
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Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde azaldı
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Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 86,6 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin geleceğe yönelik beklentilerinin zayıflamasıyla eylülde 85,4 puana indi. Eylül ayı ile Almanya İş Ortamı Güven Endeksi dört ay üst üste geriledi.

Ifo Beklentiler Endeksi 86,8 puandan 86,3 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,4 puandan 84,4 puana indi.

Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ifo Başkanı Clemens Fuest, Almanya'daki şirketlerin mevcut iş durumundan memnun olmadığını, gelecek aylara ilişkin görünümün zayıflamaya devam ettiğini ve Alman ekonomisinin giderek artan bir baskı altına girdiğini belirtti.

Ifo Enstitüsü Başkanı Fuest: Alman ekonomisi giderek artan bir baskı altına giriyorIfo Enstitüsü Başkanı Fuest: Alman ekonomisi giderek artan bir baskı altına giriyorEkonomi

 

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