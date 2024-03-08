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Van'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Fay hattını işaret etti

Kandilli Rasathanesi, dün Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Bu deprem, Hasan Timur fay zonunda" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Van'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Fay hattını işaret etti
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Kandilli Rasathanesi, dün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün Adaklı-Muradiye (Van)’de 4,2 deprem oldu. Bu deprem 5 kilometre derinde ve sağ yanal atımlı Hasan Timur fay zonunda. Depremin olduğu zonun uzunluğu 10 km civarında. Sevgiyle"