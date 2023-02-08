Varank: Üretime zarar verecek yıkım yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, afetten etkilenen bölgelerin Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını belirterek, ilk günden itibaren bakanlıklarla birlikte olayı sıcak bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Üretim tesisleri ve sanayicilerle irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Gerek organize sanayi bölgelerinde gerekse de organize sanayi bölgeleri dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi bir yıkımın olmadığını görebiliyoruz. Bu tabii bizim açımızdan sevindirici. Şu anda bölgede bazı şehirlerde doğal gaz verilememesi sebebiyle doğal gaza bağlı üretimler hariç diğer sanayi tesislerinde üretimin devam ettiğini görüyoruz.

Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Şunun altını çizmemiz lazım, ilk günden itibaren sanayicilerimiz, üreticilerimiz ellerini taşın altına koyuyorlar. Birçok ihtiyacımızı sanayicilerimiz sayesinde, hızlı bir biçimde, en güzel biçimde yerine getirebiliyoruz."

Türkiye'ye katkıları ve afetle mücadelede verdikleri destek sebebiyle sanayicilere teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

"Sadece Uşak'taki sanayicilerimiz depremle mücadelede, vatandaşlarımızın soğuk havayla mücadelesine destek vermek için 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi."

Ciğerlerinin yandığını, kayıpların kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Varank, sürecin hep beraber, el ele, omuz omuza verilerek atlatılması temennisini dile getirdi.