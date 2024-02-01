Vergi affı mı geliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarında 'af' çıkacağını iddia etti. Erdursun, "2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdursun, şunları söyledi:

"Son olarak 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür) gelmişti!

* 2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır.

* 2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum.

* Vergide gecikme faizi aylık %3,5!

* Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.

* Banka hesapları bloke ediliyor.

* Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.

* Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,

* Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.

* Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor.