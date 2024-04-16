Vergideki istisna çalışmaları, vicdanları yaralayan istisnalara sıçrayacak mı?

ANKARA GÜNLÜĞÜ - HÜSEYİN GÖKÇE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası kamu gelirlerini artırılmasına yol açacak bazı uygulamaların ipuçlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunların içinde en çok merak edilen konu ise vergi mevzuatında uygulanan istisnalar olarak öne çıkıyor. Her ne kadar somut detay vermese de Bakan Şimşek bazı istisnaların kaldırılabileceğini söylemişti. Kamuoyu şimdi bu konuda atılacak adımları bekliyor. Şimşek’in bu açıklamalarının ardından merakla edilen başka bir konu ise Kamu İhale Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler. Öyle bir ihale kanunumuz var ki çıkarıldığı günden bu yana yüzlerce defa değişikliğe uğramış. Kanunun özellikle istisnalarla ilgili 3. maddesi ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleleri düzenleyen 21. maddesi çok tartışılıyor. Kamuoyunda ihalelerle ilgili en çok gündeme gelen ‘ihaleleri istediklerine veriyorlar’ şeklindeki inanışa sebep olan ‘pazarlık’ maddesinin b numaralı bendi şimdilerde Ankara’da çokça konuşulmaya başlandı. Tabii bu hüküm, sisteme yönelik eleştiri ve rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Üstelik sadece halk değil, sistemin içinde olan potansiyel ihale katılımcıları da bu işten çok rahatsız. Örneğin Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı bir toplantıda, pazarlık usulünün vicdanları yaraladığını belirterek, bir an önce bunun değiştirilmesini talep etti. Çeşitli platformlarda bir araya geldiğimiz farklı sektörlerden iş insanları da sistemin kamuyu ciddi ölçüde zarara uğrattığını öne sürüyorlar. Süreklilik arz eden işlerin sürekli pazarlık yöntemliyle yapılmasının, içerde demirbaşı bulunan firmalara büyük avantaj sağladığını, bu yüzden de fiyatların olması gerekenin en az yüzde 50’sinden fazla yukarıda oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Kamu ihalelerinin pazarlık usulüyle de yapılabileceğini öngören 21’nci maddenin çok tartışılan b fıkrası şöyle: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması”

Şimdi 9 günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM’de Kamu İhale Kanunu ile ilgili düzenlemenin hangi sıralamayla gündeme geleceği bilinmiyor. Ancak taraflar bunun vakit geçirmeksizin gündeme gelmesinin şart olduğunun altını çiziyorlar.