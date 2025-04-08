  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
Takip Et

Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

Vestel, şirketin CEO'su Ergün Güler'in 9 Nisan itibarıyla görevinden ayrılacağını ve Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandığını açıkladı. Yeni bir atama gerçekleşene kadar Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Vestel CEO'luğunu da yürütecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
Takip Et

Daha önce Zorlu Holding'in sonradan istifa eden CEO'su Cem Köksal ile yaşadığı "Ramazan tebriği tartışması" ile gündeme gelen Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor.

Habertürk'ün haberine göre Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."

"Ramazan tebriği" tartışması

Daha önce 11 yıl boyunca Haziran 2024'e kadar Zorlu CEO'luğunu yürüten Ömer Yüngül, kamuoyuna yansıyan "Ramazan tebriği" tartışması sonrası 4 Mart'ta yeniden göreve gelmişti.

Önceki Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Köksal görevinden istifa etmişti.

DMM'den 'İklim Kanunu'na ilişkin iddialar hakkında açıklamaDMM'den 'İklim Kanunu'na ilişkin iddialar hakkında açıklamaGündem
Gündem
AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi gençleri dijital içeriklerle hedef alıyor
AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi gençleri dijital içeriklerle hedef alıyor
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bey'e sorumuz adayınız kim?
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bey'e sorumuz adayınız kim?
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
İBB eylemlerine toplam 20 soruşturma: 819 kişiye kamu davası açıldı
İBB eylemlerine toplam 20 soruşturma: 819 kişiye kamu davası açıldı
Avukatı duyurdu: Mahir Polat'a holter cihazı takıldı, cezaevine gönderildi
Avukatı duyurdu: Mahir Polat'a holter cihazı takıldı, cezaevine gönderildi
DMM'den 'İklim Kanunu'na ilişkin iddialar hakkında açıklama
DMM'den 'İklim Kanunu'na ilişkin iddialar hakkında açıklama