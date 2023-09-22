VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı öğrenci bursu, kurumdan yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Kurum, ortaöğrenim ortaöğretim ve üniversite öğrenciler için burs sağlıyor.

Ortaöğretim için VGM burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Peki üniversiteliler için VGM başvuruları ne zaman?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvuru şekli ve zamanı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak. Başvuru sonuçları da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklanacak.