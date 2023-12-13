'Visit İstanbul' internet portalı tanıtıldı: Sürdürülebilir, nitelikli ve ortak akılla inşa vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Visit İstanbul" internet portalı, "İstanbul Creators Club Platformu" ve dünyanın ilk yapay zeka rehberi uygulaması tanıtıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıda, turizmde yeni nesil iletişim stratejileri kapsamında hayata geçirilen internet portalına ilişkin video gösterildi.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu ile Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Yücel, "Kültürel Mirasa Engelsiz Erişim" konulu sunum yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantında yaptığı konuşmada, turizm vizyonlarında 2029 yılına dek hedeflerinin kente gelecek turist sayısını artırırken her bir ziyaretçinin İstanbul'da geçireceği zamanı uzatıp şehrin ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Visit İstanbul, İstanbul’un dünyaya açılan kapısıdır. Bu platform ile İstanbul’un hikâyesini en yaratıcı ve özgün biçimde dünyaya anlatmayı hedefliyoruz. https://t.co/aIhNpqbmZm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 13, 2023

Turizm sektörüyle iletişimi güçlendirmek için 2019 yılında İstanbul Turizm Platformunu kurduklarını kaydeden İmamoğlu, "Platformun sektörle yaptığı bire bir çalışmalar yanında, Turizm Müdürlüğümüz de belediye içinde güçlü bir mekanizma olarak plan ve programlarına devam ediyor. Bunun yanı sıra yerel ortaklıklara da önem veriyoruz. Bu doğrultuda 11 büyükşehir belediyesi olarak bir araya gelip, turizm konusunda çalıştaylar düzenliyoruz. Bu çalıştaylar sonucunda ekoturizme ve kırsal turizme yatırım yapmamız gerektiğini gördük." diye konuştu.

"İBB Miras" tarafından şehre kazandırdıkları kültürel mirasın İstanbullulara ve yabancı ziyaretçilere zengin içerik sunduğunu dile getiren İmamoğlu, alternatif turizm türlerini de geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bugün tanıtımı yapılan Visit İstanbul'un kentin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu platformla birlikte, tarihin bu büyüleyici kentinin turizm ekosistemini sürdürülebilir, nitelikli ve ortak akılla inşa etmenin heyecanını paylaşıyor, tüm sektör paydaşlarımızla İstanbul'un hikayesini en yaratıcı ve özgün biçimde anlatmayı hedefliyoruz. 'Visit İstanbul' hesapları, 'Creators Club', yapay zeka uygulaması da tıpkı İBB Miras uygulaması gibi, 'Busforus', 'İstanbul Card' gibi İstanbul'un turizmini yeniden canlandıracak nitelik çalışmalarımızdan olacak. İstanbul'un, İBB'nin turizm hedeflerini hayata geçirerek, kentimizi hak ettiği marka şehir değerine hep birlikte kavuşturacağımızdan eminim."

İmamoğlu, Ankara'dan İstanbul turizmine şekil verecek kararların alınması veya bu yönde adımların atılmasının yerine İstanbul'da daha özgün bir yapının kurulması ve daha güçlü bir kimliğin ortaya konulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Bakanlar Algan Hacaloğlu ve Bahattin Yücel'in de bulunduğu katılımcılarla günün anısına fotoğraf çektirdi.