Vitir namazı nedir? Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, İslâm dininde namaz ibadetinin bir türüdür. Uygulamada yatsı namazlarının arkasından kılınır ve üç rekattır. Diğer namazlardan farklı olarak ayakta iken Kunut dualarının okunmasıdır. Yalnız kılınır; ancak Ramazan aylarında cemaat ile kılınabilir. Hanefi mezhebinde vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

'Vitir' Arapça kökenli bir kelimedir ve 'tek', 'tek başına olan' anlamına gelir. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu 1, 3, 5, 7 gibi tek rekatlı olan bir namazdır. Bu konudaki uygulama Peygamberin gece namazının sonlarının her zaman tek rekatlı olmasına dayanır. Bu konudaki rivayetler kesindir. Kesin olmayan ise bunun rekat sayısıdır. Bu konudaki hadisler şunlardır

'Ey Kur’an ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir, tek'i sever.

'Vitir haktır. Beş rekat ile vitir namazını kılmak isteyen kılsın. Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen yine kılsın.'

Fakihler bu hadisleri değerlendirmiş ve farklı sonuçlara varmışlardır. Ebû Hanîfe vitir namazını vâcip olarak kabul etmiştir. Ebu Hanife'nin talebeleri Ebû Yûsuf, İmam Muhammed'e ve diğer üç mezhep imamlarına göre ise, vitir namazı sünnet-i müekkededir.

Vitir namazı kaç rekattır?

Hanefîlere göre, vitir namazı üç rekattır ve sonunda selam verilir.

Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, en çoğu on bir rekattır. Bir rekattan fazla kılınacaksa, önce iki rekata niyet edilir ve sonunda selam verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına niyet edilir ve sonunda selam verilir.

Mâlikîlere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce yatsının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet bulunur. Bunların arası selam ile ayrılır.

Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha çok rekat olarak da kılınabilir.

Vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı akşam namazının 3 rekat farzı gibi kılınır, fakları ise vitir namazının her rekatında Fatiha Suresi'nin ardından bir namazı suresi okunur ve son rekatta rükuya gitmeden önce "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vitir namazı nafile namazlar gibi tek başına kılınır, cemaatle kılınmaz. Ayrıntılı kılınışına aşağıdan bakabilirsiniz.

Namaza başlarken

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)

1. Rekat

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahire yani oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyatü okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahu Ekber" diyerek tekrar tekbir alınır,

Kunut Duaları okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyatü okunur,

Allahümme Salli okunur,

Allahümme Barik okunur,

Rabbena Atina okunur,

Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Not: Kunut dualarını bilmeyenler "Rabbena atina" duasını okuyabilirler veya üç defa; "Allâhümmağfirlî" (Allah’ım beni bağışla) diyebilirler.