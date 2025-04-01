Volkan Konak'a veda... Eşi: Bunu bana nasıl yaptın Volkan

Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'a önce İstanbul, ardından da memleketi Trabzon / Maçka'da veda edilecek.

Habertürk'ten Atakan Makar ile Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Volkan Konak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Ünlü isimler ve merhum şarkıcının hayranları, Volkan Konak'a son görevini yerine getirmek üzere Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

"Bunu bana nasıl yaptın Volkan"

2. Sayfa'nın haberine göre; Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu. Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı.

Volkan Konak'ın tabutunun getirildiği sırada büyük kızı Şimal Konak, bayıldı.