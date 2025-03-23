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X’ten Türkiye açıklaması: 700 hesap için erişim engeli istendi

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de 700’den fazla hesabın engellenmesine itiraz edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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X’ten Türkiye açıklaması: 700 hesap için erişim engeli istendi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile sonuçlanan süreçte birçok hesap kapatılmış, bazı hesaplara da Türkiye'den erişim engellenmişti. Konuya ilişkin X'in resmi hesabından Türkiye'deki engelleme taleplerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz. Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır"

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