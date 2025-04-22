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Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yalova Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Yalova'dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik Mevkisi'nde yolun sağına yan yattı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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