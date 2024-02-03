Yandaki Oda dizisi ne zaman başlıyor? Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV ‘de yayımlanmaya başlayacak Yandaki Oda dizisinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor. Peki, Yandaki Oda ne zaman başlıyor? Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Yandaki Oda ne zaman başlayacak?
Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda'nın ilk bölümüyle ne zaman ekranlarda olacağı tarih merak ediliyor. Yandaki Oda dizisi yakında Star TV'de yayımlanmaya başlayacak.
Yandaki Oda’nın kadrosunda kimler var?
OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yaptığı ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosu;
-Şevval Sam
-Caner Cindoruk
-Nazan Kesal
-Onur Seyit Yaran
-Derya Pınar Ak
-Bülent Polat
-Nezaket Erden
-Nazlı Çetin
-Nilsu Yılmaz
-Samet Kaan Kuyucu
-İrem Kübra Bakırtaş
-Melek Baykal