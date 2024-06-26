Yapay zeka dolandırıcıları bu kez Murat Ülker'i kullandı: "Sorun sosyal medya sağlayıcıları..."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sesi ve görüntüsü kullanılarak yapay zekayla üretilen ve yüksek kazanç vaadiyle bazı banka hesaplarına para yatırılmasının istendiği videoların "itibar katline" neden olduğunu belirtti.

Yapay zeka dolandırıcıları bu kez Murat Ülker'i kullandı

“Sorun sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır.”

“Asıl sorun, sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların, yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır. Şikayet ediyoruz fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu tip sponsorlu (reklamlı) yayınları nedense engellemeleri çok uzun sürüyor çünkü bunu bir reklam geliri olarak görüyorlar. Halbuki siyasi hassasiyet ya da müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle başka bazı paylaşımları, daha giriş yapmadan engelleyebiliyorlar. Bu dolandırıcılığa, inşallah aldanan olmaz.”

Murat Ülker’in sesi ve görüntüsü kullanılarak hazırlanmış sahte videolarda, Ülker’in bazı ticaret platformlarının kurucu ortağı ve üyesi olduğu, kendisinin de yüz binlerce lira kazandığı iddia ediliyor. Aynı videolarda, yasal ve katılımın sınırlı olduğu sistemle, ev rahatlığında para kazanılacağı vadedilerek, belirtilen hesaba belli miktar para yatırılması isteniyor.