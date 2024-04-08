Yapı Kredi emekli maaşı promosyonunu artırdı!

Bankadan yapılan açıklamaya göre; 28 Mart 2024–30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor ve böylece toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.

Emeklilerimize her alanda destek veriyoruz

Emeklilere Yapı Kredili olmanın ayrıcalıklarını yaşattıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak, hizmette sınır yoktur anlayışımız ile müşterilerimize kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz. ”