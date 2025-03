Yaren leylek öldü mü? Alper Tüydeş gerçeği açıkladı: Yaren leylek neden gelmedi?

Takip Et

14 yıldır her göç edişinde Adem amca adıyla bilinen Adem Yılmaz’ın sandalına konan Yaren leyleğin gelişi merakla bekleniyor. Üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi gibi Yaren leyleğin gelişi de bahar başlangıcı olarak görülüyor.

Yaren leylek geldi mi? Alper Tüydeş açıkladı

Yaren’in gelişini Adem amcayla bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ilk Yaren’in değil eşi Nazlı leyleğin geldiğini duyurdu.

"Biraz daha sabredelim lütfen"

Tüydeş, sosyal medyada “Yaren geldi mi” sorularına çok az kaldığını söyleyerek yanıt verdi. Tüydeş yaptığı paylaşımda "Adem Amca ile göle açılıp bir saat bekledik. Maalesef görünen Yaren değil arkadaşlar. Çünkü Yaren direkt kayığa konarken eşi kıyıda beklerdi hep. Yine aynısı oldu ve kayık yerine kıyıya kondu! Biraz daha sabredelim lütfen " ifadelerini kullandı.

Yaren leylek öldü mü?

Sosyal medyada bazı kullanıcıların Yaren leyleğin ölmüş olabileceği yönündeki paylaşımları üzerine Tüydeş, Yaren'in yaşıyla ilgili "Yaren’in en az 19 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. 13 yıldır Adem Amca ile birlikteliği var. Bir leyleğin yetişkin olup yuva kurması da 4 yıl olduğundan bu durumda en az 19 yaşı çıkıyor. Ama köydeki yuvası çok daha eskilere dayanıyor. Belki hep o vardı belki sonradan o yuvaya diğer erkeği kovalayıp kendi sahiplendi bunu bilemeyiz. - Her ne kadar dünya genelinde 39 yaşına kadar yaşayan bir leylek kaydı olsa da günümüz şartları ele alındığında uzmanlar bir leyleğin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu belirtiyor. Yaren ortalamanın üstünde bir yaşa sahip." dedi.

Peki her sene gelen aynı leylek mi?

Tüydeş "Bundan %100 eminiz. Zira her yıl başka bir leylek o köyde Adem Amca’yı seçiyorsa bu çok daha büyük bir olay olurdu zaten. Ama açıklayalım yinede; her sene köyün genelde ilk gelen leyleği o olduğundan ve konduğu yuva aynı olduğundan bir kere karıştırılma ihtimali kalkıyor. Köydeki her leylek zaten insana bu kadar alışık değil. Yaren’den başka kayığa konan yok. Ve Yaren’in günlük rutin hareketleri yıllardır aynı. Adem Amca’yı beklediği direk bile. Onun iskelesini dahi biliyor. Kayığa konma şekli bile aynı. Bahçeden süzülür bir tur atar kayık çevresinde ve öyle konar. Tüm bunların yanında Adem Amca onu çok net tanıdığından emin." ifadelerini kullandı.

Yaren Leylek canlı yayın

Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.comsitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.