Yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak mı? Bakanlıktan açıklama yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yaşlı ve engelli maaşları nasıl hesaplanıyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz -31 Ağustos arasında geçerli olacak yaşlı ve engelli aylıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanacağı belirtildi.

Asgari ücretteki artış, yaşlı engelli maaşlarını etkilemiyor.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklama şu şekilde;

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir.

Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir."