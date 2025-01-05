Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcılar yapay zeka ile milyarlarca liralık vurgun yaptı

Sosyal medyada üzerinden yüksek kazançlı hisse vaadettiler, milyonlarca lira dolandırdılar.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayanlar, cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulundu.

O kişilerden biri de, Burcu Habalı'ydı...

Yaşadıklarını NTV'ye anlatan Habalı,"Bir link gönderdiler. Bankaların mobil bankacılık sistemi gibi bir sisteme giriş yaptık. İlk 10 bin lira yatırdık. Girişin ertesi günü de parayı tekrar bizim hesabımıza faiziyle birlikte yatırıyorlardı." diye konuştu.

"Sistemi orijinalinden ayırmak imkansız"

Hesaplarındaki paranın 800 bine kadar ulaştığını söyleyen Habalı, "Ben bir para çekeyim dedim. 500 bin çekmek istedim. Karşılığında bana 130 bin 522 lira vergi istediler. Çekme işlemine girdim. Bu sefer dedi ki 'Hesaplarınzıda bir sorun çıktı, 200 bin sermaye fonu göndermeniz gerekiyor' dediler. Savcılığa gittik, suç duyurusunda bulunduk" diyerek dolandırıldıkların anlattı.

Mağdurlara göre, dolandırıcıların kurduğu sistemi gerçek bir mobil bankacılık uygulamasından ayırmak neredeyse imkansızdı.

Son ana kadar dolandırıclara inandığını belirten Habalı, "Hepimiz mobil bankacılık kullanıyoruz. Ve aynı şekilde para yatır, para çekme var. Hisse senedi alış satış bölümü var Kızım dolandırıcıların grubunu buldu. 'Herkes bu şekilde, bu siteden dolandırılmış' dedi. Ben o şekilde anladım dolandırıldığımı çünkü o kadar inandırıcıydı ki. O kadar ikna edici konuşuyorlardı ki." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yargıya taşındı. Farklı illerdeki savcılıklar, iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Çok sayıda mağdur olduğunu söyleyen Avukat Kürşad Safi, "Bizim duyumunu aldığımız aşağı yukarı 200-300 arası mağdur var ve bunların zararları da 500 bin lirayla 6-7 milyon lira arasında değişiyor. Yani toplamda ülke genelinde milyarlarca lirayı bulan bir kazanç." diye konuştu.

Mağdurlar dolandırıcıların bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istiyor.