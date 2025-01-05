SGK, evlere yazı göndermeye başladı: Bu kişilerin emeklilikleri iptal edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin prim ödemelerini geçmişe dönük incelemeye alırken, bu uygulama için oluşturulan ekipler tespit ettikleri ya da şüphelendikleri usulsüzlük durumlarında emeklileri ifadeye çağırmaya devam ediyor.

3 gün içinde ifadeye çağırılacak

Son yıllarda artış gösteren bu uygulamayla birlikte yeni yılda da binlerce emeklinin evine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre, herhangi bir işte fiilen çalışmamasına karşın, emeklilik hakkı için kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananlar için denetimleri sıklaştıran SGK, gönderdiği uyarı metninde söz konusu incelemelere takılan emeklilerin 3 iş günü içerisinde SGK ilçe müdürlüklerine gelerek ifade vermesini talep etti.

Emeklilik iptali ve maaş iadesi gündemde

Bu denetimlerde emeklilerin, şüpheli zaman dilimini boyunca gerçek anlamda bir çalışma faaliyetinde bulunmadığına kanaat getirilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan prim ödemeleri sistemden silinecek. Bu değişiklikle birlikte birçok kişinin emeklilik hakkını kaybetmesi beklenirken, kısıtlamalar aylık iptaliyle de sınırlı kalmayacak.

Uzun zamandır emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar, söz konusu incelemeler sonucunda usulsüzlük yaptıkları tespit edilmesi halinde bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarını da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.

Maaş kesintilerinde kritik süre 10 yıl

SGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtirken, bu süreyi aşan denetimlerde ise zaman aşımının geçerli olacağına dikkat çekti. Bir başka deyişle incelemeye takılan emeklinin usulsüzlük yaptığına yönelik kanaat getirilse dahi, emekli maaş bağlanma tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi halinde iptal ya da iade cezaları uygulanamayacak.