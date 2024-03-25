YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YDS sonuç sorgulama ekranı
24 Mart'ta yapılan 2024- YDS/1 sınavının ardından aynı gün (24 Mart) 2024- YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024- YDS/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 perşembe günü açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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