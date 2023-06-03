Yeni Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir?

Alparslan Bayraktar 1975 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı.

Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.