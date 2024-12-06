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Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye ayrıldı. Zafer Aktaş'ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Selami Yıldız kimdir? İşte Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın hayatı ve kariyeri...

Haber Merkezi
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Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.

Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Zafer Aktaş’ın yerine Selami Yıldız atandı. Yıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Selami Yıldız'ın hayatı ve kariyeri...

 

Selami Yıldız kimdir?

1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

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