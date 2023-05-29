Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Kabinede kimler yer alacak?

Yeni Kabine'nin kimlerden oluşacağı, en çok merak edilen konular arasına girdi.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından, milletvekilleri TBMM'de yemin edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.

Ekonomi politikalarının nasıl devam edeceği konusunda da piyasalar Kabine'nin açıklanmasını bekliyor.

Meclis Takvimi nasıl işleyecek?

* Milletvekili ve Cumhurbaşkanı kesin sonuçları ilan edilecek.

* Kesin sonuçların açıklanmasından 3 gün sonra TBMM toplanacak.

* Cumhurbaşkanı Seçim Kanununa göre, kesin sonuçların açıklanmasından itibaren 3 gün içinde cumhurbaşkanının Meclis'te yemin etmesi gerekiyor.

* Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da Cumhurbaşkanının yemin ettiği günün ertesi gün yemin etmeleri gerekiyor.

Seçim Öncesi Cumhurbaşkanı Kabinesi'ne kimler bulunuyordu?

Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

Bekir Bozdağ (Adalet Bakanı)

Dr. Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye Bakanı)

Süleyman Soylu (İçişleri Bakanı)

Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

Hulusi Akar (Millî Savunma Bakanı)

Fatih Dönmez (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Murat Kurum (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı)

Derya Yanık (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)

Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri Bakanı)

Mehmet M. Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı)

Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı)

Mahmut Özer (Millî Eğitim Bakanı)

Fahrettin Koca (Sağlık Bakanı)

Mustafa Varank (Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Vahit Kirişçi (Tarım ve Orman Bakanı)

Mehmet Muş (Ticaret Bakanı)

Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı)