Yeni Kabine öncesi son toplantı 2 saat sürdü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçim sonrası son toplantısını yaptı. Toplantı 2 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı, iki saat sürdü.
Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni Kabine'yi duyurması bekleniyor.
Toplantı genel seçimlere götüren Kabine'nin son toplantısı oldu.
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