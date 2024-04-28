Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflar için geçerli?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni açıklanan müfredat değişikliği taslağı ile yeni müfredatın ne zaman başlayacağı, müfredat değişikliklerinin hangi sınıflar için geçerli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflar için geçerli? İşte detaylar…
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Yeni müfredat ne zaman başlayacak?
Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.
Müfredat değişikliği hangi sınıflar için geçerli?
- İlkokul Türkçe Dersi 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar
- İlkokul Matematik Dersi 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar
- Fen Bilimleri Dersi 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Hayat Bilgisi Dersi 1, 2 ve 3. Sınıflar
- İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf
- Ortaokul Türkçe Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Ortaokul Matematik Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Peygamberimizin Hayatı Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Kur’an-ı Kerim Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar
- Peygamberimizin Hayatı Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar
- Kur’an-ı Kerim Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar
- Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf
- Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar