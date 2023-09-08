Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Zor, şunları söyledi:

"İnsanımız, yaşam ve mekân uyumunu merkeze alan bir anlayışla halkımıza yakın, dürüst, vizyoner, çalışkan belediyecilik tarzımızı, 1994 yönetimini devraldığımız belediyelerde göstermiştik. Bizden önce belediyecilik deyince akla; çöp, çamur, çukur; imarı problemli, çevre düzenlemesi yapılmayan yaşam alanları, trafiği kilitlenmiş yollar, alt yapısı olmayan yerleşim yerleri ve borç batağına saplanmış belediyeler gelmekteydi. Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte devrim yaşandı. Altyapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzurevleri, aşevleri ve misafirhanelerin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük/orta boy işletmelerin kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmete alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi vb. nitelikte pek çok hizmetin insanımızla buluşturulması sağlanmıştır. Hatta bu memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine ‘Bu belediye başkanlarımız başkan ise diğer başkanlık yapanlar ne idi’ latifelerini yapmışlardır. İnsanımız Milli Görüş belediyeciliği ile adeta derin ve temiz bir nefes almıştır. İşte biz de diyoruz ki; 31 Mart yerel yönetimler seçiminde gelin bir kez daha Yeniden Refah ile nefes alalım.

Borç batağında aldığımız belediyeleri bu kadar hizmetle beraber kasada para bırakarak devrettik. Neden mi? Çünkü biz daha işe başlarken besmele çekip ‘Rüşvet alan da rüşvet veren de mel’undur’ hadisi şerifini belediyelerimizin giriş kapısına asmış ve buna göre tepeden tırnağa herkesin hiza istikamet almasını sağlamışızdır. Milli Görüş ile klasik belediyecilikten, modern belediyeciliğe geçtik, şimdi ise bir üst lige çıkıyoruz. Bu lig, refah toplumu belediyeciliğidir. Bu belediyecilikte; milletimize huzur ve barışı, hürriyeti, adaleti, refahı getirip, insanımızın izzet ve onurunu koruyacağız. Belediyemizin imkanlarını adil yönetim, adil paylaşım ve bölüşümle tüm insanımızın hizmetine sunacağız.

"Kendi adaylarımızla gireceğiz"

Bütün teşkilatımız, bu an itibarıyla seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime girecektir. Bugün itibarıyla illerimize mahalli idareler seçim işleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğundan dolayı, 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan aday adaylığı için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır."