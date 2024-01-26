Yerel seçim nedir? 2024 yerel seçimleri ne zaman yapılacak?

Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimleri en son 2019 yılında yapılmıştı. 2024 yılında yapılacak olan bu seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri vatandaşların tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Yerel seçimlerde kimler seçilecek?

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

2024 Yerel Seçim Takvimi

-1 Ocak 2024, Seçim takviminin başlangıç tarihi olarak belirlendi.

-2 Ocak 2024, Siyasi partilerin seçime katılacakları resmi olarak YSK tarafından ilan edildi.

-27 Ocak 2024, Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralaması, YSK tarafından yapılacak kurayla belirlenecek.

-20 Şubat 2024, saat 17.00’te Siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği listelerini teslim etmelidir. Ayrıca bağımsız adaylar da başvurularını bu tarihe kadar yapmalıdır.

-21 Mart 2024, Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

-30 Mart 2024, saat 18.00’da Seçim propagandası sona erecek.

-31 Mart 2024, saat 23.59’da Seçim yasakları sona erecektir.